Tour de France, Hindley in giallo a Laruns: Vingegaard stacca Pogacar, bene Ciccone

SportFair

Dopo due tappe dedicate ai velocisti arrivano le prime montagne del Tour de France 2023 e la situazione si fa interessante nella tappa odierna che da Pau termina a Lauruns dopo 162.7 km. Sul Col de Marie Blanque (7.7 km all’8.6%) arriva l’attacco di Jay Hindley che sorprende tutti.

Il ciclista australiano passa per primo al GPM, si prende gli 8 secondi di abbuono, vince la tappa e guadagna anche la maglia gialla. Un numero pazzesco sui Pirenei per un ciclista talentuoso che in carriera ha già vinto il Giro d’Italia. Alle sue spalle l’ottimo Giulio Ciccone che rinforza la propria posizione nella top 10 della classifica generale.

Da segnalare anche l’azione di Jonas Vingegaard che in salita rifila una stoccata importante a Pogacar scattandogli davanti a 19 km dal traguardo: il campione in carica guadagna 1’04” dal principale rivale e infiamma la prima settimana del Tour de France.

Classifica generale Tour de France

Hindley 22H15’12” Vingegaard +47” Ciccone +1’03” Buchmann +1’11” A. Yates +1’34” Pogacar +1’40” S. Yates +1’40” Skjelmose +1’56” Rodriguez +1’56” Gaudu +1’56”