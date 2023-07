Tour de France, a Nogaro è Philipsen bis: ma che lusso avere Van der Poel

SportFair

Non uno spettacolo indimenticabile quello della quarta tappa del Tour de France andata in scena oggi. Sono stati 181.8 km tranquilli quelli visti oggi nella frazione che da Dax ha portato fino a Nogaro, la prima interamente in territorio francese.

Tappa percorsa a passo lento dal gruppo, complice un percorso abbastanza agevole con un solo GPM a meno di 30 km dal traguardo, il quarta categoria della Cote de Demu (2 km al 3.5 % di pendenza media).

Qualche scintilla solo nel finale con le ultime curve risultate mortifere: Jakobsen e Guarnieri a terra prima dell’ultimo km e successivamente Luis Leon Sanches. La volata finale è la fotocopia di ieri: Van der Poel va a 3 velocità e tira la volata di Jasper Philipsen che bissa il successo di ieri. Che lusso avere un fenomeno del calibro di VDP che in tappe come queste si veste da gregario e regala il successo ai compagni! Caleb Ewan e Phil Bauhaus completano il podio. Adam Yates ancora in giallo.

Classifica generale Tour de France

A. Yates 18H 18′ 01” Pogacar +6” S. Yates +6” Lafay +12” van Aert +16” Vingegaard +17” Woods +22” Hindley +22” Rodriguez +22” Skjelmose +22”