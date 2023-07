Tour de France, capolavoro di Pello Bilbao a Issoire: il basco si rilancia in classifica

SportFair

Archiviato il primo giorno di riposo, lo spettacolo del Tour de France torna in sella con una tappa piuttosto scoppiettante da Vulcania a Issoire, 167.2 km complessivi con ben 5 GPM distribuiti lungo il percorso.

Nessuna scaramuccia tra Vingegaard (ancora in giallo) e Pogacar che aspetteranno le alpi per darsi battaglia. L’estone Neilands accarezza l’impresa, ma viene ripreso a 3 km dal traguardo. La copertina di giornata se la prende Pello Bilbao che corona una gara fantastica con la vittoria finale in volata su Zimmerman. Il ciclista basco recupera oltre 3 minuti e si rilancia con prepotenza in classifica generale occupando il 5° posto.

La classifica generale del Tour de France

Vingegaard 42H33’13” Pogacar +17” Hindley +2’40” Rodriguez +4’22” Bilbao +4’34” A. Yates +4’39 S. Yates +4’44” Pidcock 5’26” Gaudu +6’01” Kuss 6’45”