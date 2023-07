Tour de France, assolo di Izagirre: trionfo a Belleville en Beaujolais

SportFair

Una vera e propria impresa quella che caratterizza la 12ª tappa del Tour de France, da Roanne a Belleville en Beaujolais, una delle più scoppiettanti dell’edizione 2023. Una tappa vissuta a ritmi alti fin dalle battute inziali, con la fuga partita ‘in ritardo’, tanti rischi presi in discesa e diversi numeri rischiosi e spettacolari.

Riflettori puntati sul vincitore, Ion Izaguirre, ciclista basco della Cofidis che ha staccato tutti Col de la Croix Rosier (5,3 km al 7,6%) prendendosi il successo di tappa in solitaria. Seconda vittoria in carriera al Tour de France per Izaguirre che ha già trionfato anche al Giro d’Italia e alla Vuelta. Alle sue spalle completano il podio Burgaudeau e Jorgenson.

Classifica generale

Vingegaard 50H 30′ 23” Pogacar +17′ Hindley +2’40” Rodriguez 4’22” Bilbao 4’34” A. Yates 4’39” S. Yates 4’44” Pidcock 5’26” Gaudu 6’01” Pinot 6’33”