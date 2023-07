Tour de France, è sempre “The Master”: poker Philipsen, sua anche Moulins

SportFair

Tappa interlocutoria la numero 11 del Tour de France andata in scena nella giornata odierna. Erano previsti 179.8 km, con partenza da Clermont Ferrand e traguardo finale a Moulins, senza grosse insidie degne di nota. Tappa per velocisti quella odierna, condizionata anche da un po’ di pioggia.

La tappa si decide nei km finali, quando le squadre dei velocisti cercano di prendere le posizioni migliori per attuare le proprie strategie. Fuori dai giochi Mathieu van der Poel, uomo decisivo per Jasper Philipsen, condizionato da qualche problema di salute.

Il belga deve mettersi in proprio e dimostra, ancora una volta, di essere il migliore in volata in questo Tour de France. Jasper ‘The Master’ firma il quarto successo nella Grande Boucle superando Groenewegen e Bauhaus. Jonas Vingegaard resta in giallo.

Classifica generale Tour de France

Vingegaard 46H 34′ 27” Pogacar +17” Hindley +2’40” Rodriguez +4’24” Bilbao +4’36” A. Yates +4’41 S. Yates +4’46” Pidcock 5’28” Gaudu +6’01” Kuss 6’45”