Tour de France, Saint Gervais Mont Blanc-Courchevel: percorso e favoriti

Dopo la cronometro di ieri il destino del Tour de France potrebbe essere segnato. Mancano però ancora 5 tappe in cui potrebbe succedere di tutto e con un campione come Pogacar e qualche salita a disposizione, non è mai detta l’ultima parola. Oggi in scena la 17ª tappa da Saint Gervais Mont Blanc a Courchevel: scopriamo insieme percorso e favoriti di giornata.

Il percorso

Saranno 165.7 i km totali da percorrere oggi. Il primo GPM di giornata è il Col de Saisiers, 13.4 km al 5.1% di pendenza media. Dopo un tratto in discesa si torna nuovamente a salire con il Cormet de Roseland, 19.9 km al 6% e scollinamento a 1968 metri di altitudine.

Un po’ di strada per rifiatare e poi il gran finale sul Col de Loze: 28.1 km al 6%, con un tratto di falsopiano a dividere in due tronconi la salita: il tratto più duro è rappresentato dai 6 km finali con pendenze tra il 9 e il 10.9%. Sul GPM preziosi secondi di abbuono. Arrivo in discesa a Courchevel.

I favoriti

Riflettori accesi su Tadej Pogacar. Dopo lo schiaffo subito ieri, non c’è margine di errore quest’oggi. Lo sloveno deve attaccare, vincere e guadagnare quanti più secondi possibili su Jonas Vingegaard per riaprire il Tour de France. Una mission impossibile all’apparenza, visto che Vingegaard potrebbe anche ‘lasciarlo fare’ e limitare i danni da qui fino a Parigi. Ma mai dire mai. Adam Yates e Rodriguez si giocheranno la terza posizione. Nella prima parte di tappa, relativamente ai due GPM iniziali, potremmo vedere Giulio Ciccone protagonista in ottica Maglia a Pois.