Tour de France, Kwiatkowski doma il Grand Colombier: Pogacar accorcia | CLASSIFICA

Ci vuole ancora un po’ prima dell’arrivo delle Alpi al Tour de France, ma la tappa odierna con la salitona finale rappresentava un interessante antipasto. Il protagonista della 13ª tappa svoltasi quest’oggi partita da Chatillon Sur Chalaronne risulta proprio l’ascesa che porta al traguardo sul Grand Colombier 17.4 km al 7.1% di pendenza media (diversi tratti oltre il 10%) con arrivo in vetta a 1501 metri di altitudine.

A fare la differenza in salita è Michal Kwiatkowski dimostrandosi uno dei migliori scalatori del gruppo. Il polacco stacca tutti e vince in solitaria la seconda vittoria di tappa al Tour de France in carriera (n° 31 in totale). La battaglia fra i big c’è stata solo nei 500 metri finali in cui Pogacar è scattato nuovamente in faccia a Vingegaard rosicchiandogli altri 8 secondi.

Classifica generale Tour de France

Vingegaard 53H 48′ 50” Pogacar +9′ Hindley +2’51” Rodriguez 4’48” A. Yates 5’03” S. Yates 5’04” Bilbao 5’25” Pidcock 5’35” Gaudu 6’52” Kuss 7’11”