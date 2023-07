Terranova, ecco la capsule collection upcycling dedicata al Santarcangelo Festival | FOTO

SportFair

Terranova supporta Santarcangelo Festival, che si terrà nella cittadina romagnola dal 7 al 16 luglio 2023, con una speciale capsule collection upcycling dedicata all’evento. Un omaggio nato sotto il segno della sostenibilità e della cura per il territorio romagnolo, due pilastri su cui poggiano da sempre le iniziative sociali del brand riminese.

Santarcangelo Festival è il più longevo festival di teatro contemporaneo in Italia. Quest’anno conterà sulla partecipazione di 40 tra performer, gruppi e compagnie per oltre 100 repliche tra cui numerosi appuntamenti gratuiti. Nei 13 spazi adibiti agli spettacoli si alterneranno arte, danza, teatro, musica, laboratori e talk. La sostenibilità fa parte integrante del DNA del Festival organizzato in modo da tutelare al massimo l’utilizzo di energia pulita, mobilità sostenibile e, appunto, il riuso e il riciclo della materia.

Terranova, che sostiene le iniziative più meritevoli o bisognose di supporto del territorio, ha ideato in collaborazione con i creativi del Festival una capsule collection di capi upcycling delle sue passate collezioni, un inedito merchandising d’autore. Un segno tangibile e un messaggio chiaro a proposito della problematica dei fine vita delle collezioni moda che, a Santarcangelo, vivranno una seconda vita. Il pay off stampato maxi su T-shirt e bag è “enough not enough”, a significare quanto cultura e consapevolezza rappresentino un binomio sempre più necessario.

“Terranova è un brand dall’anima POP che strizza l’occhio anche al mondo dell’arte. Santarcangelo Festival è il luogo ideale per avvicinarci ad espressioni culturali diverse dal nostro quotidiano e allo stesso tempo sostenere il territorio con progetti di sostenibilità sociale e ambientale, uno dei principali obiettivi del marchio”. Roberto Fantoni, Direttore Creativo Terranova.

La capsule collection è disponibile presso l’InfoPoint di Santarcangelo Festival in Piazza Ganganelli.