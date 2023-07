Risultati WWE Money in the Bank 2023: un ritorno clamoroso!

SportFair

Uno spettacolo strepitoso alla O2 Arena di Londra, per il 14° appuntamento della storia con Money in The Bank, uno degli eventi di punta in casa WWE.

In una serata in cui è tornata una leggenda come John Cena (ha fatto una Attitude Adjustment su Grayson Waller), il Main Event che raccontava la “Bloodline Civil War” è terminato con il successo di The Usos, che sono riusciti a mettere al tappeto Roman Reigns, che sta diventando sempre di più un capo senza tribù. Decisivo, dopo un tuffo a vuoto di Solo Sikoa, il Frog Splash di Jey Uso su Roman.

Grande successo per Damian Priest, che si è preso la vittoria dell’ambita valigetta nel Money in the Bank maschile, guadagnandosi il diritto di sfidare il campione mondiale in qualsiasi momento, battendo altri 6 avversari. Il membro del Judgment Day è costato anche la vittoria a Finn Balor, distraendolo durante il match per il World Heavyweight Championship contro Seth Rollins.

Grande ribalta per la rientrante Liv Morgan, che insieme a Raquel Rodriguez ha strappato i Women’s Tag Team Championship da Ronda Rousey e Shayna Baszler, una coppia che apparentemente sembrava imbattibile. IYO SKY è la nuova Miss Money in the Bank: l’ex campionessa di NXT, dopo essere stata colpita da Bayley, ricambia il “favore” alla sua leader e si prende la valigetta.

I risultati di WWE Money in the Bank 2023

Men’s Money in the Bank Ladder Match

Vincitore: Damian Priest vs Butch, LA Knight, Logan Paul, Ricochet, Santos Escobar e Shinsuke Nakamura

Women’s Tag Team Championship

Vincitrici: Liv Morgan & Raquel Rodriguez vs Ronda Rousey & Shayna Baszler

Intercontinental Championship

Vincitore: Gunther vs Matt Riddle

Single Match

Vincitore: Cody Rhodes vs Dominik Mysterio

Women’s Money in the Bank Ladder Match

Vincitrice: IYO SKY vs Bayley, Trish Stratus, Zoey Stark, Becky Lynch e Zelina Vega

World Heavyweight Championship

Vincitore: Seth Rollins vs Finn Balor

Bloodline Civil War Tag Team Match

Vincitori: The Usos vs Roman Reigns & Solo Sikoa