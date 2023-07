NBA, LeBron James cambia ancora numero: l’omaggio a una leggenda

SportFair

Dopo aver allontanato definitivamente il ritiro per almeno un altro anno, LeBron James annuncia un’importante novità per la nuova stagione. Il ‘Re’ abbandona il numero 6 indossato nelle ultime stagioni e torna a vestire l’originale numero 23 che ne ha accompagnato gran parte della carriera.

Perchè LeBron James ha cambiato numero?

Lo scorso anno, dopo la morte di Bill Russell, l’NBA aveva deciso di ritirare da tutte le franchigie NBA la maglia numero 6 in suo onore, seppur lasciando la possibilità ai giocatori che vestivano quel numero di mantenerlo fino a fine stagione. Lo stesso LeBron James si era detto insicuro sul continuare a vestire quella maglia, ma a causa dei ristretti tempi tecnici relativi al marketing in ottica di cambio numero (poco tempo per stampare nuove maglie per una delle jersey più richieste al mondo), LBJ ha mantenuto il numero 6.

“Per me indossare il numero 6 in questa stagione sarà un onore: non sono sicuro che continuerò a farlo, ma per il momento lo indosserò in sua memoria – aveva dichiarato ai microfoni di ESPN nel settembre dello scorso anno – Vuol dire tantissimo per me: perdere un’icona del genere ha spezzato il cuore a tutti noi. Sappiamo cosa abbia significato per la NBA, per i Celtics e per quello che ha fatto fuori dal campo per le persone di colore, parlando di temi che non erano comodi“.

Rich Paul, agente di Lebron James, ha motivato così il ritorno al numero 23: “è stata una decisione di LeBron, lo ha fatto per rispetto nei confronti di Bill Russell“.