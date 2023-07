MotoGp, cambia il format: importante novità nel weekend

SportFair

A partire dal weekend del Gp di Silverstone, che si terrà il prossimo 6 agosto, verrà introdotta una novità nel weekend della MotoGp. La prima sessione di prove libere del venerdì (le FP1, della durata di 45 minuti) sarà ufficialmente libera e non più funzionale alla classifica per l’accesso al Q1 e al Q2. Per entrare nella fase nobile della classifica conteranno solo le FP2 che, da Silverstone, si chiameranno “Practice” e dureranno 60 minuti.

Dunque niente più classifica combinata fra FP1 e FP2, conteranno solo i tempi della sessione “Practice” del venerdì pomeriggio. La sessione del sabato durerà 30 minuti, verrà chiamata FP2 e sarà libera.

Le ragioni del cambiamento

Si è optato per l’introduzione di tale novità per andare incontro alle richieste di tanti piloti preoccupati, per ragioni di sicurezza, dal dover spingere forte già nelle FP1 e FP2 con il rischio maggiore di incidenti. Con il nuovo format, i piloti avranno un turno da dedicare esclusivamente alla preparazione della moto e alla ricerca della messa a punto, senza doversi preoccupare del tempo.

La decisione è stata prese dalla GP Commission, formata da Carmelo Ezpeleta (Dorna, Presidente), Paul Duparc (FIM), Hervé Poncharal (IRTA) e Biense Bierma (MSMA), assistiti dai Jorge Viegas (FIM Presidente), Carlos Ezpeleta (Dorna), Mike Trimby (IRTA, Segretario della riunione) e Corrado Cecchinelli (Direttore della tecnologia), con efficacia immediata e accordo unanime tra i team della classe MotoGP.