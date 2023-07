Mondiali scherma 2023, delirio Italia: Tommaso Marini è campione nel fioretto!

SportFair

Apoteosi per l’Italia ai Mondiali di scherma 2023. Tommaso Marini è il nuovo campione del mondo di fioretto. L’azzurro trionfa ai Mondiali di scherma di Milano sbaragliando la concorrenza e mandando in visibilio il pubblico dell’Allianz MiCo, letteralmente impazzito per il suo eroe.

Il marchigiano ha aperto la propria avventura nel tabellone individuale di specialità battendo 15-8 il tedesco Paul Luca Faul. Poi il successo contro il giapponese Takahiro Shikine (15-4) e il derby azzurro vinto contro Filippo Macchi con lo score di 15-11.

Niente da fare ai quarti per il francese Rafael Savin, eliminato con il punteggio di 15-9, mentre in semifinale a soccombere è stato un altro transalpino, Enzo Lefort, superato per 15-13. Nell’atto conclusivo del torneo Tommaso Marini ha avuto la meglio sullo statunitense Nick Itkin, sconfitto 15-13. Lacrime di gioia sul volto dell’azzurro, che un anno dopo aver conquistato l’argento può brindare, stavolta, al traguardo massimo.