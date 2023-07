Malore prima di Milan-Real Madrid: l’ex portiere Hislop crolla a terra | VIDEO

Il Milan è stato protagonista di una buona prestazione in amichevole contro il Real Madrid, la sfida si è conclusa sul risultato di 3-2 a favore dei Blancos. La gara ha fatto registrare anche momenti di panico, a pochi minuti dal fischio d’inizio: l’ex portiere Shaka Hislop, oggi commentatore per Espn, ha avuto un malore.

L’uomo è crollato a terra mentre stava parlando con il collega Dan Thomas. Nel video si vede Hislop barcollare prima di crollare. “I medici si stanno prendendo cura di lui anche se è troppo presto per qualsiasi tipo di diagnosi medica”, il messaggio di Thomas dopo l’inizio della partita.

Shaka Hislop è un ex portiere classe 1969. Nel corso della carriera da calciatore ha indossato le maglie di Reading, Newcastle Utd, West Ham Utd, Portsmouth e FC Dallas. Poi ha intrapreso la carriera da commentatore.

Shaka Hislop collapses live on TV.

I’m sure this is nothing. 👀 pic.twitter.com/vKXx6wSJpH

