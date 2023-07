Un italiano trionfa a Wimbledon! Gabriele Vulpitta vince in coppia con Jakup Filip

SportFair

E’ una giornata importantissima anche per il tennis italiano a Wimbledon. Si è registrato il trionfo di Gabriele Vulpitta, in grado di vincere nel doppio maschile juniores in coppia con Jakup Filip. La coppia è riuscita nell’impresa di vincere in finale contro il serbo Branko Djuric e il francese Arthur Gea con un doppio 6-3 dopo un’ora di gioco.

Per il romano si tratta del primo titolo Slam della carriera ed è il terzo italiano a conquistare questo riconoscimento a Wimbledon, dopo Daniele Bracciali nel 1996 e Matteo Trevisan nel 2007. La partita è stata dominata e non è stata quasi mai in discussione. Nel primo set si sono registrati due break, poi uno nel secondo.