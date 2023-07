Italia show in Volley Nations League: gli azzurri superano il Brasile

SportFair

L’Italia di De Giorgi vince e conquista una vittoria importantissima nell’esordio della pool 6 di VNL nelle Filippine col Brasile 3-1 (23-25, 25-20, 25-15, 25-21). Il match, iniziato col Brasile avanti nel primo set ha subito preso un’altra piega con l’Italia brava a cambiare ritmo nel secondo set, ritmo portato avanti nei due set successivi contro un Brasile che, nonostante i cambi effettuati, non è riuscito a tener testa ad un’Italia a non perdere morale dopo il primo parziale. Buona la prova di gruppo tra gli azzurri che salgono così a quota sei vittorie con 18 punti. Nella vittoria azzurra i 20 punti di Romanò, best scorer, i 18 punti di Michieletto e i 7 muri di squadra.

Domani giornata di pausa, che sarà dedicata al lavoro in palestra e allo studio delle prossime avversarie, si torna in campo giovedì 6 luglio alle 9 italiane con il Canada per proseguire sulla scia della vittoria di oggi col Brasile.

L’Italia scende in campo con Giannelli e Romanò in diagonale, Lavia e Michieletto gli schiacciatori, Russo e Galassi al centro e Piccinelli libero. Fase di studio nei primi scambi con Russo che mette a terra l’ace del 4-2 con una palla corta. Il Brasile riaggancia l’Italia, il block out di Lavia vale il 6-6. Romanò scalda il braccio, suo l’attacco che vale l’8-8. Squadre avanti a braccetto fino a metà set, il primo tempo di Lucas vale il 13-13. Il Brasile prova a staccarsi, il muro di Flavio porta i verdeoro avanti 17-15. L’ace di Honorato su Lavia porta il Brasile sul 20-17, quello di Romanò riavvicina l’Italia sul 20-19. Galassi a muro pareggia i conti 21-21. Il Brasile chiude il primo set col punteggio di 25-23.

L’Italia torna in campo con lo stesso 6+1 del primo set. L’attacco vincente di Lucarelli dal seconda linea vale il 2-0. Sempre Lucarelli, al servizio, firma il 4-0. Il Brasile cerca di imporre il proprio ritmo forzando al servizio e in attacco 6-2. L’Italia recupera punti e si avvicina al Brasile col turno al servizio di Michieletto 7-6. Il tentativo di rimonta riesce sull’11-11 con gli azzurri bravi a portarsi subito sopra 13-11. L’Italia prende il largo, complice qualche errore in attacco del Brasile, 18-13. Staffetta tra Piccinelli e Scanferla nel corso del set tra ricezione e difesa. Cambio di diagonale per il Brasile con l’Italia avanti 19-15. Il doppio cambio porta frutti in casa Brasile, Roque mette a terra il punto numero 17 a due lunghezze dall’Italia. Il muro di Galassi mette al sicuro l’Italia dall’avanzata brasiliana, 21-17. L’Italia guadagna il suo primo set point sul 24-19, chiudendo sul 25-20 col block out di Michieletto.

L’Italia parte bene nel terzo set, l’ace di Galassi porta avanti gli azzurri 3-2. L’Italia mantiene il vantaggio nella prima parte di set portandosi sul +3 sul 10-7 che diventa +5 sul 14-9. Lavia vincente da seconda linea, l’Italia mantiene il suo vantaggio 15-10. Il Brasile, con Cachopa in campo, non riesce a tenere la scia dell’Italia che si porta sul 19-11. L’Italia prende il largo Galassi mette a terra il 23-13, set chiuso sul 25-15 finale.

Nel quarto set De Giorgi conferma il 6+1 dei precedenti, avvio super dell’Italia che si porta subito avanti 4-2. L’ace di Romanò porta gli azzurri sul 6-3. Lucarelli passa in attacco e trova la parità 6-6 e si porta avanti ma l’Italia ritrova il vantaggio sul 11-10, l’ace di Michieletto vale il 12-10. Il set prosegue punto a punto 17-17. Sul finale di set l’Italia trova il distacco, 23-20. L’errore di Judson al servizio consegna all’Italia tre palle match, a chiudere ci pensa Lavia per il conclusivo 25-21.