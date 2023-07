Giro d’Italia donne, caduta shock per Longo Borghini: finisce in ospedale | VIDEO

SportFair

Tanta paura per quanto accaduto nella tappa odierna del Giro d’Italia donne a Elisa Longo Borghini. La campionessa italiana, impegnata in discesa nell’inseguimento di Antonia Niedermaier (vincitrice di tappa), ha perso il controllo della sua bici finendo in una scarpata.

Una brutta caduta per la Longo Borghini che è tornata in sella dopo i soccorsi, lamentando un problema alla spalla destra e un taglio al volto, per i quali è stata portata in ospedale dopo la corsa chiusa a oltre 7 minuti di ritardo dalla vincitrice.

La nota della squadra

“Elisa è caduta nell’ultima discesa della tappa. Dopo pochi minuti è risalita in sella e ha terminato la tappa. Dopo un controllo immediato, il medico di squadra ha deciso per un ulteriore controllo presso l’ospedale, dove si trova in questo momento – si legge in una nota della sua squadra – In particolare Elisa avverte dolore alla spalla destra. Dopo aver battuto la testa, sarà sottoposta anche ad opportuno controllo per escludere commozioni cerebrali“.

A queda de Elisa Longo-Borghini @ElisaLongoB na descida de hoje. Apesar do susto, ela chegou bem na linha final. –#GiroDonne23 pic.twitter.com/Fw3JdFbvuL — BikeBlz (@BikeBlz) July 4, 2023