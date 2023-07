Formula 1, colpo di scena in Belgio! Verstappen penalizzato: quante posizioni perde

SportFair

Stufo di vincere i Gran Premi dominando dal primo all’ultimo giro, Max Verstappen aumenta il livello di difficoltà della propria corsa in maniera ‘autonoma’. In vista del Gp del Belgio Verstappen partirà con una penalità che dovrà scontare in griglia nel gara di domenica, 12° appuntamento del Mondiale di Formula 1.

Il motivo della penalizzazione

La Red Bull ha sostituito per la 5ª volta il cambio della monoposto di Max Verstappen superando il limite di 4 previsto dal regolamento. Al termine delle qualifiche previste nel pomeriggio odierno (17:00), il pilota conoscerà la sua posizione in griglia dalla quale dovrà sottrarre 5 posizioni a causa della penalità. L’anno scorso, sempre nel circuito di Spa, Verstappen cambiò alcune parti del suo motore partendo dalla 14ª posizione. Il risultato finale? Vinse la gara.