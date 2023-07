Formula 1, la Ferrari saluta Mekies: ecco il nuovo Sporting Director

SportFair

Cambia uno degli uomini di punti della Ferrari. Nel prossimo weekend in Belgio si concluderà l’avventura a Maranello di Laurent Mekies, attuale Racing Director della Ferrari. Mekies lascerà la ‘Rossa’ dopo 4 stagioni e mezza per diventare team principal dell’Alpha Tauri. “A lui va il grazie di tutta la squadra per il grande lavoro svolto in questi anni“, si legge nella nota ufficiale di Maranello.

Il sostituto di Mekies

“A partire dal Gran Premio del Belgio parte delle mansioni di Laurent al muretto viene assunta da Diego Ioverno, al quale va il ruolo di Sporting Director e acquisisce tutte le deleghe sportive così come il compito di tenere i rapporti sportivi con la FIA“, è quanto si legge nella nota della Ferrari che nomina Diego Ioverno nuovo Sporting Director del team.

Ingegnere di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), Ioverno ha iniziato a lavorare a Maranello 23 anni fa. Ex capo operazioni vettura, riporterà direttamente al Team Principal, Fred Vasseur, al pari dei suoi colleghi al muretto Matteo Togninalli, Head of Track Engineering, e Ravin Jain, Race Strategist.