Magie e tattoo, Marketa Vondrousova è la nuova regina di Wimbledon

SportFair

Il weekend della seconda settimana di Wimbledon fa rima con ‘finali’. Le prime a scendere in campo, come di norma, sono le donne con la finale WTA del pomeriggio di sabato. Un ultimo atto contro ogni pronostico, se mai si possa azzardare una possibile regolarità nel tennis femminile sempre ricco di sorprese. L’ultima, infatti, è arrivata proprio dal centrale dei Championship che ha visto Marketa Vondrousova incoronata nuova campionessa da numero 42 al mondo.

È la prima volta nella storia che la vincitrice non è nella testa di serie. Non ci sarà, invece, un’altra prima volta storica: rimandato per la terza volta l’appuntamento con la prima vittoria Slam di Ons Jabeur che aveva già perso ai Championships contro Rybakina e agli US Open contro la Swiatek. La tennista tunisina sarebbe stata la prima africana a vincere Wimbledon.

Festeggia invece la ceca Vondrousova, personaggio davvero particolare. Piena di tattoo, tanta qualità nei colpi ma una carriera falcidiata dagli infortuni. Il braccio sinistro, quello primario nel suo gioco, le ha spesso dato grossi problemi costringendola a tanti stop. L’anno scorso, per esempio, era seduta fra il pubblico con il braccio ingessato a vedere le colleghe giocare. Un anno dopo è la nuova campionessa.

Appena 4 le vittorie su erba prima di questo torneo, 1 solo titolo in carriera e un argento alle Olimpiadi di Tokyo nel doppio. Oggi il riscatto che vale l’intera carriera. Una finale (6-4 / 6-4) non di certo spettacolare, entrambe le tenniste hanno sofferto tanto la tensione. Ha vinto quella è riuscita a sciogliersi prima. Jabeur è crollata di testa prima che nel punteggio. Vondrousova, dopo un inizio complicato, ha preso fiducia e si è dimostrata cinica nei momenti decisivi. Da oggi è la nuova regina di Wimbledon.