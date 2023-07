Volleyball Nations League: trionfo Polonia: USA sconfitti 3-1

SportFair

La Polonia esulta davanti al pubblico di casa. È trionfo biancorosso in quel di Danzica nella finale della Volleyball Nations League che ha visto i polacchi battere per 3-1 gli USA. La Polonia si è imposta sulla compagine americana, che in semifinale aveva eliminato gli azzurri (4° oggi a causa del ko contro il Giappone), con il punteggio di 25-23, 24-26, 25-18, 25-18.

Dopo aver perso nel 2021 a Rimini contro il Brasile in finale, i ragazzi di coach Nikola Grbic si riscattano alla grande trascinati dall’opposto Lukasz Kaczmarek MVP con 25 punti. Per gli USA altro boccone amaro: è la terza finale persa dopo quelle del 2019 e del 2022.