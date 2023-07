SportFair

Pomeriggio ricco per l’Italia agli Europei under 23 con sei medaglie a Espoo, in Finlandia, nella penultima giornata di gare: un oro, tre argenti e due bronzi. Esulta la staffetta 4×100 maschile, al successo in 38.92 con Eric Marek, Matteo Melluzzo, Marco Ricci e Junior Tardioli, oltre a Angelo Ulisse in batteria. È festa per la vittoria conquistata sulla Francia, seconda con lo stesso crono e rimasta dietro per appena tre millesimi di secondo, dopo aver recuperato nei confronti della Polonia, terza in 39.06.

Per gli azzurri c’è la migliore prestazione nazionale di categoria: riscritto il 39.05 di Tumi, Basciani, Obou e Manenti, medaglia d’oro a Ostrava nel 2011. Protagonisti gli sprinter azzurri, sull’onda dei trionfi olimpici, ma brillano i due argenti degli ostacolisti: sui 110hs Lorenzo Simonelli riesce di nuovo a esprimersi su crono di valore assoluto, in 13.36 (+0.5) a tre centesimi dal personale ottenuto in semifinale, e il romano impegna fino al traguardo il francese Sasha Zhoya, 13.31. Splendida anche la bresciana Elena Carraro, ancora sotto i 13 secondi in 12.97 (0.0) per agguantare l’argento con un tuffo lasciandosi alle spalle di cinque millesimi l’ungherese Anna Toth (12.97) mentre è irraggiungibile il 12.68 della svizzera Ditaji Kambundji e cade sull’ottavo ostacolo Veronica Besana quando era in seconda posizione.

Doppio podio nei 10.000 metri: argento per la reggiana Sara Nestola (33:17.51), sempre in scia della britannica Alice Goodall (33:16.45), e bronzo in rimonta alla ligure Aurora Bado (34:12.75). Per la prima volta arriva una medaglia azzurra in questa rassegna nel giavellotto: il friulano Michele Fina si prende il bronzo migliorandosi a 77,23. Nell’alto sesto Massimiliano Luiu (2,15), nel triplo settimo Enrico Montanari (15,87/+2.0 prima di fermarsi per infortunio), nei 10.000 anche l’ottavo posto di Greta Settino (35:01.46). Tra gli altri finalisti decima l’astista Giada Pozzato (4,00), undicesimi Riccardo Ferrara (18,17 nel peso) e Gabriele Tosti (15,36 nel triplo). Alla vigilia dell’ultima giornata l’Italia è a quota 8 medaglie (1-5-2).