Europei pista Jrs/U23: per l’Italia oro e record del mondo

SportFair

Medaglia d’oro e ancora record del mondo per il quartetto maschile juniores. Gli azzurri demoliscono la Gran Bretagna nella finale dell’Inseguimento a squadre juniores e frantumano il record del mondo realizzato proprio da loro soltanto ieri nelle fasi di qualifica, quando hanno chiuso i 4 km di gara in 3:58.466. A poco più di 24 ore di distanza, al termine dei 16 giri il cronometro segna ben 5’’ in meno: con 3:53.980 Juan David Sierra, Renato Favero, Luca Giaimi, Matteo Fiorin ed Etienne Grimod sono i nuovi signori del tempo.

L’emozione di Matteo Fiorin: “è stata una gara emozionantissima, soprattutto quando abbiamo visto quello stratosferico tempo. Sapevamo fosse un crono nelle nostre corde, ma in qualifica non siamo riusciti ad essere perfetti e non abbiamo raggiunto quello che era il nostro obiettivo. Oggi abbiamo corso alla grande e il tempo ci ha dato ragione“.