Paura per Donnarumma e la fidanzata: aggrediti e rapinati in casa, bottino da record

Una notte di terrore quella vissuta da Gianluigi Donnarumma e la fidanzata Alessia Elefante. Il portiere del Paris Saint-Germain e la compagna sono stati, infatti, aggrediti e rapinati nella casa in cui vivono, situata nell’ottavo arrondissement di Parigi. Secondo le inforazioni fornite da “Actu 17”, il portiere della Nazionale Italiana e la fidanzata sono stati aggrediti in maniera violenta, minacciati e legati da diverse persone che si sono introdotte nell’appartamento. Donnarumma e la compagna sono stati portati in ospedale in seguito all’accaduto.

Bottino da record

Il portiere ex Milan si trova ancora in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Gigio e la fidanzata sono riusciti a liberarsi e a rifugiarsi in un hotel di lusso situato vicino la loro abitazione, verso le 03:20 di notte. Il personale dell’hotel ha prestato i primi soccorsi alla coppia, comprensibilmente sotto shock, e ha avvertito le autorità.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero portato via dall’abitazione un bottino di 500.000 euro fra contanti, orologi, gioielli e pelletteria di lusso.