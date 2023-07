Diamond League Stoccolma, Larissa Iapichino trionfa nel lungo sotto il diluvio 

SportFair

Ancora un successo per Larissa Iapichino nel lungo in Diamond League. Magnifica vittoria a Stoccolma dell’azzurra che trionfa nel massimo circuito mondiale, per la seconda volta consecutiva in questa stagione.

La ventenne delle Fiamme Gialle piazza il miglior salto di 6,69 (+0.4) all’ultimo tentativo sulla pedana bagnata dalla pioggia, dopo essere balzata al comando con 6,67 (+0.6) nel quarto turno, e riesce a battere di nuovo tutte le più forti della specialità come al Golden Gala di un mese fa nella sua Firenze.

Sotto il diluvio, con 15 gradi di temperatura, nell’alto Gianmarco Tamberi salta 2,12 alla seconda prova e poi sbaglia tre volte a 2,16 per il sesto posto. Episodio incredibile nei 400 ostacoli: a una decina di metri dal traguardo Alessandro Sibilio viene frenato da uno striscione di manifestanti che invadono la pista, mentre era risalito fino alla seconda posizione in rimonta, e chiude quarto in 49.11 nella gara vinta dal fenomeno norvegese Karsten Warholm (47.57).