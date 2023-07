Chi è Rikkie Kollè? Polemica sulla trans che ha vinto Miss Olanda 2023

SportFair

“Ce l’ho fatta. È incredibile ma ora posso definirmi Miss Netherlands 2023. Sono così felice e orgogliosa che non so come descriverlo“. Con queste parole Rikkie Valerie Kollè, modella e attrice di 22 anni, ha commentato la vittoria di Miss Olanda 2023. Nulla di strano, se non fosse per l’incredibile ondata di polemiche suscitata dal fatto che la ragazza sia in realtà una transgender.

Chi è Rikkie Kollè

Rikkie Valerie Kollè è un volto molto noto in Olanda per aver partecipato a programmi tv di successo come Holland’s Next Top Model, ma è anche un punto di riferimento per la comunità LGBTQIA+.

Ha cambiato nome all’età di 11 anni passando da Rik a Rikkie e fin da piccola si è sempre dichiarata donna. “Sono nata in un corpo sbagliato. Prima ero il piccolo Rik, ma ho sempre voluto essere Rikkie. È come se la transizione da uomo a donna mi abbia fatto sentire a casa“, ha dichiarato.

A 16 anni ha iniziato la terapia ormonale, poi si è sottoposta a un intervento chirurgico. Vuole essere un modello per i giovani, ha parlato spesso delle sue difficoltà avute durante l’adolescenza (ha subito atti di bullismo) e della forza di combattere i pregiudizi. “Quando ero Rik e mi dichiaravo transgender non è stato facile, ne ho sofferto – ha raccontato -. Ma ho sempre avuto il supporto amorevole della mia famiglia e dei miei amici“.

Le polemiche

L’argomento è alquanto divisivo e sui social non sono mancate le polemiche. Si va da chi si chiede se sia giusto o meno che una transgender (ancora uomo) possa partecipare a un concorso di bellezza femminile, a chi posta la foto (la foto che trovate in evidenza nell’articolo, ndr) con la seconda classificata sottolineandone le differenze in termini di femminilità. E poi, ovviamente, hater e insulti vari.

C’è anche chi la difende. “Ma a voi che vi frega? Cosa vi cambia? Non sapete manco trovarla sulla cartina l’Olanda. E comunque Rikkie Valerie Kollé è stupenda“, si legge su Twitter. E ancora: “Kollé è stata incoronata Miss Netherlands 2023. Non vado pazzo per i concorsi di bellezza, ma io non ci vedo nulla di strano. Gli imbecilli sì“.

Il precedente

A dirla tutta esiste un altro precedente su una transgender che ha vinto un concorso di bellezza. Nel 2018, infatti, la modella transessuale Angela Ponce è stata eletta Miss Spagna, titolo che l’ha portata a concorrere per Miss Universo. Lo stesso potrà fare Rikkie Kollè: “sì, sono una donna trans e voglio condividere la mia storia. Ma sono anche Rikkie e questo è ciò che conta per me“, ha scritto la modella su Instagram dopo la vittoria.