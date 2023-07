Bnl Italy Major Premier Padel, tanti vip per le finali a Roma: da Totti a Mourinho

SportFair

Tanti vip in occasione delle finali femminili e maschili del Bnl Italy Major Premier Padel: da Francesco Totti a José Mourinho. L’ex capitano della Roma è stato fotografato in bella compagnia della compagna Noemi Bocchi. Sugli spalti anche Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter e protagonista della vittoria dell’Italia al Mondiale 2006.

Presente anche lo Special One insieme al preparatore dei portieri giallorosso, Nuno Santos. L’allenatore della Roma è stato spettatore della vittoria della coppia spagnola Triay/Gallego contro le connazionali Josemaria Martin/Sanchez in tre set. Sugli spalti anche il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, e l’assessore capitolino, Alessandro Onorato.