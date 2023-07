ATP Washington, spettatori pietrificati: il tennista sviene in campo | VIDEO

Yibing Wu cammina con incertezza, sul suo volto un’espressione di sofferenza, poi il tonfo su alcune sedie con un membro dello staff del torneo pronto a sorreggerlo. È stata questa la scena alla quale gli spettatori dell’ATP di Washington si sono trovati ad assistere durante il match fra Yibing Wu e Yosuke Watanuki.

Il troppo caldo e la forte umidità hanno giocato un brutto scherzo al tennista cinese che è svenuto in campo. Wu ha provato a rialzarsi, sorretto da alcuni membri dello staff, salvo poi rischiare di cadere nuovamente. Il tennista si è seduto sul terreno di gioco e di lì a poco è stato costretto a ritirarsi.

Yibing Wu was leading Watanuki 4-1, but collapsed in Washington.

He was forced to retire from the match.

This is something you never want to see.

Send him your prayers. 🙏🏼

July 31, 2023