ATP Gstaad, delusione Sonego: fuori agli ottavi contro Ramos Vinolas

SportFair

Un’altra delusione per Lorenzo Sonego, eliminato anche dal torneo di Gstaad, in Svizzera. Il tennista italiano continua a confermarsi molto altalenante e la sconfitta nel match degli ottavi di finale è stata a sorpresa. Lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas è stato in grado di ribaltare il pronostico della vigilia e si è imposto in tre set.

Partenza importante dello spagnolo che vince il primo set 6-3. Sonego rientra in partita con un ottimo secondo set (3-6). L’inizio del terzo set è equilibrato, poi Albert Ramos-Vinolas piazza un break decisivo sul punteggio di 5-4, chiude 6-4 e vola ai quarti di finale.