ATP Bastad e Gstaad: delusioni per Cecchinato e Fognini

Continua il programma con i tornei di tennis. Sono in corso le partite a Bastad e Gstaad, in Svezia e Svizzera e si sono registrate due delusioni per i colori italiani. Pesantissima sconfitta di Marco Cecchinato, mai in partita contro Pavel Kotov. Grande prestazione per il russo in grado di vincere con il netto punteggio di 1-6, 2-6.

Più combattuta a Gstaad la sfida tra Albert Ramos-Vinolas e Fabio Fognini. Partenza sprint dello spagnolo e dominio nel primo set (6-1). Nel secondo set si registra la grande reazione dell’azzurro con un netto 2-6. Nel terzo e decisivo set lo spagnolo è più concreto e chiude 6-2.