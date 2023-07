Atletica, Mondiali Paralimpici: Assunta Legnante leggendaria, 5 oro nel peso

SportFair

Arriva un nuovo straordinario traguardo per l’Italia ai Mondiali Paralimpici di atletica. La protagonista è ancora Assunta Legnante, ormai entrata nella leggenda. L’atleta azzurra ha vinto il 5° oro consecutivo ai Mondiali nel getto del peso F11, disciplina nella quale si conferma campionessa incontrastata.

La regina paralimpica di Londra e Rio si è presa la vittoria con una distanza di 15.55 completando la manita dorata (2013-2015-2017-2019-2023). Argento all’uzbeka Safiya Burkhanovac (13.72) e bronzo alla cinese Zhao Yuping (12.78).

L’emozione di Assunta

“È stato un passaggio a vuoto due anni fa a Tokyo (argento, ndr). Il peso è la mia gara, ci tengo più del disco e si vede – ha dichiarato Legnante, 45 anni -. Doveva andare così. Sono cinque ori e diventano sei, se contiamo la vittoria nel disco di Dubai. Voglio essere solo uno stimolo per quelle giovani o per quelle che ci sono già. Io ancora riesco a fare bene quello che faccio, sono contenta di essere tornata a certe misure e fino a quando arrivo in pedana con le mie gambe, mi vedrete sempre qui.

Lo dedico tutto a me. Se sono qui, è perché io ho ancora voglia. Posso dire tante grazie al mio allenatore che mi segue Roberto Minnetti, alla Federazione, a tutti i ragazzi che erano qui, a casa alla mia famiglia, agli amici che mi sostengono“.