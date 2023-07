Atletica, Marcell Jacobs allo scoperto: la decisione per i Mondiali di Budapest

SportFair

I Mondiali di Atletica di Budapest si avvicinano e l’Italia tiene il fiato sospeso per le condizioni fisiche di Marcell Jacobs. Lo sprinter azzurro è stato bersagliato dai problemi fisici negli ultimi mesi che lo hanno costretto a saltare anche i Campionati italiani di atletica.

Presente al Gran Premio di Formula E di Roma, Marcell Jacobs ha fatto il punto sulla propria condizione fisica, ai microfoni di Sky Sport, proprio in ottica Mondiale.

Buone sensazioni

“Sono, in questo momento, molto contento, perché siamo riusciti a sorpassare un periodo in cui sembrava che non riuscivamo più a venirne fuori, però sono molto contento di essere ritornato a correre. – ha dichiarato Jacobs – Ovviamente io faccio vedere poche cose rispetto a quelle che stiamo facendo, però sono molto fiducioso, il Campionato del Mondo è tra un mese e qualche giorno, però sono contento e so che arriveremo lì non solo per partecipare, ma per portare a casa qualcosa di importante“.

Obiettivo Budapest

Marcell Jacobs a Budapest vuole esserci. E vuole presentarsi al 100% della forma. “Questo è il nostro obiettivo, abbiamo tempo ancora per lavorare, quindi è quello che stiamo facendo. Sto dando non il 100% ma il 200% di me per cercare di sognare e farvi sognare ancora, e quindi quello è il nostro obiettivo“, ha concluso.