Esordio positivo per l’Italia nella pool 2 di Volleyball Nations League in programma ad Hong Kong. Le azzurre di coach Mazzanti superano la Bulgaria per 3-0 con i parziali di 25-17 / 25-19 / 25-23. Un successo importante dopo il magro bottino di 1 vittoria e 3 sconfitte ottenuto nella tappa di Antalya.

Ottima la prova di Sylvia Nwakalor che ha chiuso con 18 punti. L’Italia tornerà in campo domani, giovedì 15 giugno, alle 14:30 contro la Repubblica Dominicana.