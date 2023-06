Volleyball Nations League, l’Italia non concede il bis: la Polonia vince a sorpresa

SportFair

L’Italia non concede il bis. Nella seconda giornata della Pool 1 di Volleyball Nations League in svolgimento ad Antalya, le azzurre sono state sconfitte dalla Polonia del CT Stefano Lavarini 1-3 ((25-20; 20-25; 14-25; 18-25) al termine di un match aperto bene da un’Italia che però non è riuscita a mantenere buoni standard in ricezione ed attacco per il resto della partita. Domani le azzurre torneranno in campo all’Antalya Spor Salunu alle 19 (ora italiana in diretta su Sky Sport Arena e Now) per affrontare gli USA nella penultima fatica della prima week di fase intercontinentale di Volleyball Nations League 2023.

La cronaca

Out Parrocchiale tenuta a riposo precauzionale per un leggero stato influenzale, Mazzanti parte con Bosio in regia, Sylvia Nwakalor opposto, Degradi ed Omoruyi schiacciatrici, Danesi e Squarcini al centro e Panetoni libero. La partita prende subito ritmo: Nwakalor e Degradi per le azzurre e Stysiak per la Polonia iniziano a martellare con costanza mentre cresce l’impatto al centro di Squarcini e Danesi (10-7). Le azzurre mantengono le 3 lunghezze di gap (14-11) salvo poi commettere due errori in ricezione che rimettono in ritmo Stysiak che, complice anche una doppia di Degradi porta la Polonia avanti 18-19.

Mazzanti chiama timeout dal quale le azzurre escono con impatto immediato: Omoruyi, Degradi ed un’infallibile Nwakalor prendono per mano l’Italia e grazie anche all’ottima prova di Panetoni e Bosio, consentono alle azzurre di chiudere il primo set 25-20. Nel secondo parziale, dopo un iniziale break azzurro (3-2) firmato da Degradi, Danesi e Squarcini, la Polonia si affida alla centrale Korneluk per piazzare un controbreak di 1-5 che costringe Mazzanti al timeout. L’inerzia della partita non cambia però padrone con le polacche ad imporre il ritmo con Lukasik, Stysiak e Korneluk.

Il CT azzurro prova anche a cambiare la diagonale inserendo Battistoni e Malual per Bosio e Nwakalor ma la Polonia resta saldamente avanti (10-17). Le azzurre però non mollano provando a riaprire il parziale con Nwakalor, Squarcini e un murone di Danesi dopo due miracoli di Panetoni. Quando poi anche Stysiak inizia a sbagliare qualcosa, Lavarini si rifugia nel timeout (17-20). Pausa fondamentale che consente alle polacche di rimettersi a posto e chiudere i conti con Stysiak e la solidissima Korneluk 20-25. Come nel secondo set anche nel terzo le azzurre partono con il freno a mano tirato (1-6). Mazzanti prova a cambiare affidandosi a D’Odorico ma la musica non cambia: l’attacco azzurro non riesce a chiudere e a parte un paio di guizzi di Nwakalor, consente alla Polonia di una scatenata Stysiak di volare via sul +10 (3-13). A parte qualche segnale positivo in attacco di Malual, D’Odorico e Danesi, la Polonia resta padrona del match archiviando il terzo set con la coppia Korneluk-Stysiak sugli scudi per un netto 14-25. L’Italia ha però il merito di riaccendere immediatamente il motore in avvio di quarto set: spalle al muro le azzurre tornano a brillare in attacco con Squarcini e Omoruyi e a ruggire al servizio con l’ace di Bosio e il muro di Danesi che inducono Lavarini a chiamare timeout sul 6-3. Il buon momento delle azzurre però viene interrotto da un paio di sbavature a ricezione che ridanno ritmo a Stysiak e compagne che tornano a contatto e poi piazzano il sorpasso (9-10). È la svolta del match con la Polonia che non si volta più indietro e le azzurre troppo fallose in ricezione e in attacco. Stysiak scatenata e Polonia che fa calare il sipario sul match 25-18.

Tabellino: ITALIA – POLONIA 3-1

(25-20; 20-25; 14-25; 18-25)

ITALIA: Degradi 11, Squarcini 10, Bosio 2, Omoruyi 9, Danesi 8, Nwakalor S. 15, Panetoni (L), Malual 1, Battistoni, D’Odorico 4. N.E.: Sylla e Nwakalor L. All. Mazzanti

POLONIA: Stysiak 24, Lukasik 13, Jurczyk 8, Wenerska 3, Rozanski 2, Korneluk 13, Stenzel (L), Galkowoska, Nowicka, Szcyglowka (L). N.E.: Witkowska, Fedusio, Pacak.All. Lavarini

Arbitri: Collados Fabrice (FRA) e Grass Angela (BRA)

Durata: 21’, 25’, 22’, 21’.

Spettatori: 2200

Italia: a 5, bs 14, m 9, et 31.

Polonia: a 6, bs 7, m 13, et 22.