Volleyball Nations League: l’Italia travolge l’Iran

L’Italia parte bene nella week 2 di Volleyball Nations League conquistando la vittoria sull’Iran col punteggio di 3-0 (25-19, 25-16, 26-24). E’ stata la gara del ritorno in campo in azzurro per i reduci dal trionfo mondiale del 2022, di fronte ad una squadra in crescita come l’Iran.

Azzurri bravi dal primo set a tenere in mano la partita, altrettanto nel secondo a riprendere in mano il set senza far andar via gli avversari, ma soprattutto nel terzo, annullando quattro palle match all’Iran, set poi vinto ai vantaggi 26-24.

Serviva rompere il ghiaccio, ritrovare il campo e continuare a fare punti in ottica Final8 di Danzica, con una vittoria, quella di oggi, che porta gli azzurri a quota 3 con un totale di 9 punti.

Buona la prova del collettivo oggi contro l’Iran, prova di carattere e di forza. Miglior realizzatore Alessandro Michieletto con 16 punti, tra le note che spiccano i 12 muri di squadra rispetto ai 2 dell’Iran e i 7 servizi vincenti degli azzurri. Domani Italia nuovamente in campo alle 13.00 con la Cina per la seconda sfida della settimana olandese.

Il racconto della partita

Nel primo set De Giorgi parte con la diagonale formata da Giannelli e Romanò, Lavia e Michieletto schiacciatori, al centro Russo e Galassi, libero Scanferla. Il primo punto della gara lo firma Galassi, inizia così la week 2 dell’Italia. Il muro di Michieletto porta l’Italia sul 5-1. L’Italia aumenta il proprio vantaggio, un muro di Giannelli e l’ace di Lavia valgono l’8-1. L’iran prova a reagire, Morteza mette a terra il punto numero 5 per l’Iran, Italia avanti di quattro lunghezze. L’Italia riprende il ritmo iniziale, portandosi sul 15-7 al time out. Ancora Morteza prova a tenere in vita il set, suo l’attacco vincente del punto numero 14, Italia avanti 18-14. Il servizio vincente di Russo porta l’italia a +6 sull’Iran, il muro di Galassi allunga sul 23-16. L’Italia chiude a proprio favore il primo set 25-19.

Nel secondo set, 6+1 invariato per l’Italia. L’Iran parte bene, Morteza firma il punto del 4-2. Russo prova ad azzerare il distacco, il suo primo tempo vale il quinto punto per l’Italia con l’Iran avanti 7-5. L’aggancio arriva sul 9-9 con l’Italia brava a restare dietro all’Iran portandosi subito avanti 10-9. Il muro di Giannelli porta avanti l’Italia sul 12-9. Il massimo vantaggio azzurro arriva col muro di Russo del 16-11. Sostituzioni nella metà campo dell’Iran che prova ad accorciare le distanze portandosi a 3 punti dall’Italia, Lavia spezza l’avanzata dell’Iran, suo il punto del 19-15. L’Italia riprende in mano il set, l’ace di Romanò porta sul 22-15 fino al 25-16 finale su errore in attacco dell’Iran.

L’Iran parte avanti 2-0 nel terzo set, con l’errore in attacco di Galassi. Azzurri in campo con lo stesso 6+1 dei set precedenti. L’Iran prova a tenere in mano il set, mantenendo il vantaggio 7-5, Italia che pareggia i conti sul 7-7 ma l’Iran prova a mantenere il vantaggio di una lunghezza, l’errore al servizio di Romanò vale il 12-11. Hajipour firma il 13-12 ma l’Iran non riesce ad allungare 13-13, lo fa però sul 17-14 con un primo tempo vincente prima del time out chiamato da De Giorgi. Il turno al servizio di Giannelli annulla quattro palle match per l’Iran, azzurri che ribaltano la situazione conquistando così la prima palla match a proprio favore chiudendo set e match 26-24.

Tabellino

Italia – Iran 3 – 0 (25-19, 25-16, 26-24)

Italia: Michieletto 16, Giannelli 5, Galassi 6, Lavia 11, Romanò 13, Russo 9, Scanferla (L), Sbertoli 0. N.e. Anzani, Gironi, Rinaldi, Federici (L), Caneschi, Magalini. All. De Giorgi.

Iran: Seyed 5, Amin 7, Vadi 2, Poriya 3, Mohammad 7, Morteza 8, Hazrat (L), Esfandiar 4, Hajipour 3, Salehi 0, Shahrooz 0, Arman (L), Javad 1. N.e. Jelveh. All. Ataei Nouri.

Arbitri: Ivanov Ivaylo (BUL), Caçador Anderson (BRA)

Durata set: 23, 25, 28.

Italia : 7 a, 14 bs, 12 mv, 19 et.

Iran : 1 a, 2 bs, 8 mv, 16 et.