Volley Nations League: netto 0-3 dell’Italia contro la Cina

SportFair

L’Italia conquista la seconda vittoria della week 2 in Olanda, battendo la Cina 3-0 (25-13, 25-19, 26-24) in un match dove era importante imporre dall’inizio il proprio ritmo e così è stato. Azzurri, in campo dall’inizio con Anzani al posto di Russo rispetto a ieri, bene a muro, ben 12 quelli messi a segno. Spazio nel corso della gara anche per Rinaldi, Gironi, Sbertoli e per l’esordiente Caneschi.

In evidenza Romanò autore di 13 punti tra gli azzurri, seguito da Anzani con 11, autore di 4 muri personali. Con la vittoria di oggi l’italia sale a quota quattro vittorie con 12 punti, entrando nel pieno della parte alta della classifica, in attesa delle altre gare di questa sera, punti importanti per la qualificazione alla Final8 di VNL in programma a Danzica, ma anche per il ranking, costantemente aggiornato in base ai risultati conseguiti in ogni gara delle competizioni internazionali. L’avversaria di domani sarà la Serbia, impegno che vedrà scendere in campo gli azzurri alle ore 20.00 per la terza sfida della settimana.

La novità di oggi rispetto alla prima garta con l’Iran è quella di Anzani in campo al posto di Russo, primo set che inizia con un doppio muro azzurro, quello di Anzani invece vale il 4-2. L’Italia mette pressione a muro e al servizio, 7-3. La Cina prova a recuperare terreno, ma l’Italia macina punti in attacco e a muro, 12-7. Peng prova a mettere in difficoltà l’Italia, ma Michieletto la piazza per il 14-10. Due muri consecutivi di Lavia spingono l’Italia sul 18-11. L’Italia gestisce il primo set mantenendo il vantaggio, bene a muro e in attacco, Anzani firma il punto del 23-11 prima del punto conclusivo del 25-13.

De Giorgi conferma i 6+1 del primo set, l’Italia parte subito bene, Romanò a segno in attacco 3-1, vantaggio che aumenta nel corso della prima parte di set 11-7 con De Giorgi che manda in campo Rinaldi per Michieletto, subito a segno per il 12-7. L’errore in attacco della Cina consegna agli azzurri il +6, 14-8. Cambi in casa Italia, sul punteggio di 18-13, dentro Gironi per Giannelli e Sbertoli per Romanò. La Cina non riesce a tener testa all’Italia che allunga sul finale di set 23-16, il punto del 25-19 porta la firma di Gironi.

Nel trerzo set confermato Rinaldi per Michieletto, dentro Caneschi al posto di Galassi. La Cina prova a mantenere il vantaggio nei primi scambi, 4-3. L’Italia trova la parità sul 6-6, l’ace con l’aiuto della rete di Chen riporta avanti la Cina 9-8. Rinaldi dai 9 metri mette a segno il punto del 14-13., l’ace di Caneschi invece vale il 16-14. Il turno al servizio di Giannelli mette in difficoltà la Cina, Italia avanti 19-15. Un errore in attacco dell’Italia fa avvicinare la Cina 19-18, c’è spazio anche per Federici. Il challenge consegna alla Cina il punto numero 22, Italia avanti 23-22 ma il primo match point per gli azzurri arriva sul 24-22. La Cina annulla le due palle set ma l’Italia è brava a chiudere a proprio favore il terzo set 26-24 conquistando la vittoria numero due della week olandese.

Tabellino

Italia – Cina 3 – 0 (25-13, 25-19, 26-24)

Italia: Michieletto 6, Giannelli 3, Galassi 3, Lavia 12, Romanò 13, Anzani 11, Scanferla (L), Rinaldi 4, Sbertoli 0, Gironi 1, Caneschi 1, Federici (L). N.e. Russo, Magalini. All. De Giorgi.

Cina: Wang D.C. 5, Jiang C. 10, Wang H.B. 1, Yu Y.T. 7, Peng S.K. 4, Wang B. 1, Yang Y.M. (L), Zhai D.J. 11, Chen L.Y. 1. N.e. Guo C., Li Y.Z., Qu Z.S., Zhang G.H., Zhang Y.J. All. Wu.