Volley Nations League, l’Italia non decolla: ko contro gli USA e seconda sconfitta consecutiva

L’Italia esce sconfitta dal secondo impegno in VNL in Canada. Ad avere la meglio sugli azzurri gli Stati Uniti 3-0 (25-15, 25-18, 25-19) capaci di imporre il proprio ritmo dall’inizio alzando il muro, 6 alla fine quelli vincenti, e forzando il servizio, 10 i punti al servizio, con un Defalco best scorer con i suoi 15 punti.

In casa Italia De Giorgi ha dato fiducia al 6+1 della gara contro l’Argentina all’inizio dando poi spazio a tutti nel corso della gara senza trovare la giusta svolta ad un match che si chiude con una sconfitta e che lascerà spazio all’analisi nella nottata canadese, nelle poche ore che dividono l’Italia dalla prossima sfida in programma domani alle 22.30 italiane con Cuba, gara nella quale sarà importante sbloccarsi dopo le prime due sconfitte. La gara di domani con Cuba sarà trasmessa in diretta su SKY Sport 1, SKY Sport Arena (NOW TV) e Volleyball World TV.

Nel primo set De Giorgi conferma il 6+1 della gara con l’Argentina mandando in campo Porro e Romanò in diagonale, schiacciatori Rinaldi e Recine, al centro Mosca e Cortesia, libero Balaso. Gli USA, con Anderson in campo, iniziano con un parziale di 3-0. Rinaldi a segno in attacco per il terzo punto dell’Italia, USA avanti 5-3. Il turno al servizio di Defalco porta aumenta il vantaggio statunitense, 11-4, quattro i servizi vincenti per l’ex schiacciatore di Vibo Valentia. L’Italia prova a contenere gli USA, Recine a segno prima in attacco, poi al servizio 13-8. Il muro degli USA mette in difficoltà gli azzurri, il fallo a rete dell’Italia porta gli USA sul 15-9. Porro delizia con un colpo di prima intenzione mettendo a terra il punto numero 13 che non basta agli azzurri che perdono il primo set 25-15.

Nel secondo set azzurri in campo come nel primo ad eccezione di Vitelli in campo per Cortesia. Un errore in palleggio di Porro porta gli USA avanti 3-2. Prosegue la buona prova a muro degli USA, Defalco ferma in attacco Recine 5-4. De Giorgi manda in campo Bottolo per Recine dopo l’ace subito ancora da Defalco 8-4. Il muro di Holt ferma Vitelli, 10-4. L’Italia prova a cercare una reazione, lo fa con un muro di Mosca che accorcia le distanze, USA avanti 12-7. Anderson al servizio conquista il punto del 14-7, Italia ancora in difficoltà in ricezione. Romanò prova a scaldare il braccio, suo il punto numero 11, 17-11. De Giorgi cambia la diagonale, in campo Gironi e Falaschi. Rinaldi al servizio trova l’ace 19-14, USA avanti di 5, vantaggio mantenuto fino a fine set chiuso sul 25-18.

Nel terzo set Bottolo, Sanguinetti e Vitelli in campo dall’inizio, set che inizia subito con un servizio vincente degli USA. L’Italia prova a cercare le giuste motivazioni dopo i primi due set ma gli USA vanno subito avanti, 8-3. Nonostante l’Italia provi a mettere in campo la giusta pressione agli avversari, agli USA sembra funzionare tutto oggi, Anderson mette a segno il punto del 15-8, sono 7 le lunghezze di vantaggio. L’errore in attacco di Bottolo porta avanti gli USA 16-9 che diventa 17-9 con un ace di Averil, suo il suo primo tempo del 20-12. Bottolo prova a tenere viva la partita, il suo block out vale il punto numero 16 per gli azzurri distanti di 5 lunghezze dagli USA. Rinaldi mette pressione al servizio, il suo turno mette in difficoltà gli USA, azzurri che accorciano 21-18. Non riesce all’Italia la rimonta, gli USA chiudono set 25-19 e match.

Tabellino

Italia – USA 0 – 3 (15-25, 18-25, 19-25)

Italia: Porro 1, Recine 3, Cortesia 1, Romanò 12, Rinaldi 9, Mosca 2, Balaso (L), Vitelli 0, Falaschi 0, Gironi 1, Bottolo 8, Gardini 0, Sanguinetti 2. N.e. Federici (L), All. De Giorgi .

USA: Anderson 8, Defalco 15, Christenson 2, Holt 10, Muagututia 9, Averill 7, Shoji (L), Smith (L), Ma’a 0, Hanes 0. N.e. Jendryk, Ensing, Russell, Kessel. All. Speraw .

Arbitri: Ramirez Ortiz Yuri R. (DOM), Maroszek Wojciech (POL)

Durata set: 23 , 26 , 24.

Italia: 4 a, 13 bs, 1 mv, 24 et.

USA: 10 a, 11 bs, 6 mv, 13 et.