Valentino Rossi vince a Le Mans! E’ trionfo in gara-2 al debutto in GT3

Continuano i progressi di Valentino Rossi, sempre più in grandissima forma. L’ex pilota di MotoGP ha vinto la gara-2 di Le Mans della Michelin Le Mans Cup nella specifica classe GT3. Il ‘Dottore’ è stato protagonista di una grandissima rimonta. Il #46 del Team WRT ha approfittato di un’infrazione da parte della Ferrari #51 di AF Corse, retrocessa nei minuti finali.

Il pilota BMW è riuscito a ribaltare il risultato di Gara-1, conclusa nelle retrovie a causa di un contatto. Valentino Rossi ha vinto la Road to Le Mans alla guida di una Bmw M4 Gt3 in coppia con Jerome Policand e i primi a congratularsi con lui sono proprio i pupilli della sua academy, Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi.

”Gli ho fatto i complimenti per la gara e lui invece mi ha risposto che voleva sapere com’era andata – ha raccontato Pecco – E’ contento, so che ha fatto una gara sicuramente bella e sono contento anch’io perché quest’anno si sta trovando molto bene con la macchina e ha già ottenuto il suo secondo podio di stagione tra cui una vittoria. Sono felice per lui e so che sta arrivando al Mugello, lui è sempre molto presente in tutto e ci spinge molto”.

Poi Bezzecchi: ”non l’ho vista la gara ma l’ho saputo, sono molto contento e sapevo che prima o poi questo momento sarebbe arrivato. Adesso gli mando un messaggio”.

SORPASSO CAPOLAVORO DEL DOTTORE! 🔥 Una manovra effettuata nell’ultimo giro di gara-2 della Road to Le Mans che regala la vittoria a Valentino Rossi nella classe GT3 con la sua BMW M4 🏆💛🇫🇷#EurosportLEMANS24 #WRT #RoadToLeMans #LeMans24 #Rossi #LeMansCup @ValeYellow46 pic.twitter.com/Jt8hxeo2W4 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) June 9, 2023