Tsitsipas in crisi contro Alcaraz: “mai più melatonina prima di un match”

SportFair

Il Roland Garros è arrivato nella fase decisiva ed è sempre più alta l’attesa per le ultime partite dei quarti di finale. Carlos Alcaraz continua a confermarsi in grandissima forma e la sfida contro Tsitsipas non è stata mai in discussione (6-2, 6-1, 7-6). Brutta partita del greco, in difficoltà soprattutto dal punto di vista fisico.

Proprio Tsitsipas ha svelato tutti i dettagli, con riferimento iniziale alla prestazione dello spagnolo: “ha giocato bene. Non è stato un tennis eccezionale, ma ha giocato bene. Una cosa che cercherò di evitare in futuro è prendere pillole di melatonina e fare un riposino poco prima di una partita, perché non mi è andata bene” ha detto il greco in conferenza stampa.

Lo stesso Alcaraz, numero 1 al mondo e uno dei principali favoriti alla vittoria con Novak Djokovic, ha comunque affermato di aver giocato “una delle migliori partite della (sua) carriera”.