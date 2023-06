Tragedia all’Ironman di Amburgo: scontro tra motociclista e concorrente, c’è un morto

SportFair

Si è verificata una tragedia durante la prova del campionato europeo di Triathlon Ironman ad Amburgo, in Germania. Un motociclista si è scontrato con un concorrente e ha perso la vita. Secondo le notizie della Polizia una motocicletta di supporto alla gara che trasportava un pilota e un passeggero si è scontrata con un triatleta che stava pedalando in direzione contraria.

“Siamo devastati da questo tragico incidente. In una giornata pensata per essere una celebrazione dello spirito umano, piangiamo invece la perdita di un membro della nostra comunità di triathlon”, si legge in una dichiarazione dell’Ironman Group. Sono in corso le indagini per valutare i motivi dell’incidente.

La polizia ha dichiarato che il motociclista di 70 anni è morto, un triatleta di 26 anni è gravemente ferito e un cameraman di 50 anni è stato ricoverato in ospedale.