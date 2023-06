Scherma, squadre azzurre ancora in alto: oro per i fiorettisti, bronzo per le spadiste

SportFair

La scherma azzurra continua a vincere. Dopo l’oro nel fioretto femminile e l’argento nella sciabola maschile, alla Tauron Arena l’Italia Team ha conquistato altri due podi nelle prove a squadre, l’oro nel fioretto maschile e il bronzo nella spada femminile, incassando punti preziosi per il ranking di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Percorso netto per i fiorettisti azzurri. Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Alessio Foconi hanno debuttato negli ottavi di finale liberandosi con un netto 45-31 della Danimarca. Nei quarti hanno battuto 45-33 l’Ungheria, poi un successo ancor più netto sulla Grande Bretagna in semifinale (45-29).

Nella sfida per il titolo l’Italia si è trovata di fronte la Francia. Subito avanti 10-3, gli azzurri hanno subito la reazione degli avversari, passati a condurre sul 23-22. Con un netto 8-2 nell’assalto contro Lefort, Marini ha però guidato l’allungo decisivo, portato a termine poi da Macchi e Garozzo per il definitivo 45-39. Per l’Italia un oro che vale doppio, visto che in palio c’era anche il titolo continentale.

Il quartetto formato da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio si è invece aggiudicato la medaglia di bronzo nella spada.

Le azzurre hanno esordito nel tabellone agli ottavi di finale, in cui hanno domato la Georgia per 43-28. Nei quarti, poi, la vittoria sull’Estonia con lo score di 43-32, in un match interpretato in maniera impeccabile dal primo all’ultimo assalto.

Successivamente l’Italia si è arresa in semifinale all’Ungheria, che ha chiuso i conti sul 38-31 relegando le ragazze del commissario tecnico Dario Chiadò a disputare la finale per il terzo gradino del podio contro la Svizzera. Una sfida estremamente tattica e combattuta è andata progressivamente dalla parte della squadra azzurra, che si è imposta per 37-33.