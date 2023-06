Regime nutrizionale sportivo: quali sono gli alimenti da evitare?

SportFair

L’alimentazione svolge un ruolo fondamentale nelle prestazioni sportive e gli atleti devono rifornire il proprio corpo dei giusti nutrienti per ottimizzare le proprie capacità atletiche e integrare la resistenza.

Tuttavia, non tutti gli alimenti sono uguali e alcuni possono ostacolare le performance causando lentezza, problemi digestivi o altre complicazioni per la salute. Pertanto, gli atleti devono prestare attenzione al regime di nutrizione sportiva ed evitare alcuni alimenti che possono interferire con le loro prestazioni ottimali.

In sintesi, sono da evitare i cibi elaborati e gli alimenti ad alto contenuto di grassi, nonché i cibi e le bevande eccessivamente zuccherate. Anche gli alcolici impattano in maniera negativa sulla velocità e la capacità di resistenza, soprattutto se consumati in prossimità di allenamenti e gare.

Cibi spazzatura per gli sportivi e per gli amanti del fitness in generale

Come abbiamo già anticipato gli atleti, ma anche gli sportivi amatori, devono prestare attenzione a ciò che mangiano per ottimizzare le loro prestazioni sportive. La sostanza dei cibi si riversa sulle qualità atletiche.

Infatti, gli sportivi privilegiano gli alimenti integrali e ricchi di sostanze nutritive, come le proteine magre, i carboidrati complessi, i grassi sani, la frutta e la verdura in abbondanza, per rifornire il loro organismo di macro e micronutrienti essenziali.

Una categoria di alimenti da evitare senza alcun ripensamento è quella degli alimenti trasformati. In genere, questi alimenti sono ricchi di grassi saturi, i quali non sono salutari, come per esempio lo zucchero, il sale e tutti gli additivi chimici che hanno uno scarso valore nutrizionale e alcuni dei quali sono addirittura tossici.

Gli alimenti trasformati possono causare picchi e cali dei livelli di zucchero nel sangue, con conseguente mancanza di energia e concentrazione durante l’allenamento o la gara. Inoltre, l’elevato contenuto di sale negli alimenti trasformati può portare alla disidratazione, una conseguenza dannosa per qualsiasi prestazione sportiva.

Grassi sì ma non troppi, per non rallentare la digestione

Un altro alimento che gli atleti dovrebbero evitare è quello ad alto contenuto di grassi. Sebbene alcuni grassi siano essenziali per una salute ottimale, una quantità eccessiva causa problemi digestivi come gonfiore e malessere.

Non a caso, gli alimenti ad alto contenuto di grassi richiedono più tempo per essere digeriti, pertanto giunge l’apatia e una riduzione dei livelli energetici durante l’allenamento o la gara. Quindi, vanno cancellati i fritti, le carni grasse e i latticini ad alto contenuto di grassi.

Infine, vanno evitati i cibi e le bevande zuccherate. Sebbene lo zucchero fornisca energia rapida, può provocare un crollo dei livelli di energia poco dopo il consumo. Questo crollo può essere particolarmente dannoso durante le prestazioni sportive, quando i livelli di energia sostenuti sono fondamentali.

L’alcol è un altro alimento che peggiora la qualità della nostra salute, poiché interferisce con i ritmi del sonno e causa disidratazione. Ma soprattutto compromette le funzioni cognitive e i tempi di reazione.

In pratica, dobbiamo intensificare il consumo di macro e micronutrienti da integrare in caso di mancato assorbimento in maniera naturale. Ciò dipende dall’intensità dei nostri allenamenti: a un maggior dispendio di energia corrisponde un’assunzione elevata di elementi nutritivi, al fine di ristabilire il corretto apporto per le normali funzioni dell’organismo.