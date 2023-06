MotoGp, Bastianini correrà al Mugello? La decisione della Dorna

SportFair

Dopo l’infortunio subito durante la sprint race di Portimao, una frattura alla scapola destra, di Enea Bastianini si erano perse le tracce. Il pilota della Ducati è stato costretto a restare ai box per curare il problema saltando diverse gare con l’obiettivo di sfruttare la pausa fino al Mugello e tornare in pista proprio nel Gp d’Italia.

Un piano riuscito alla perfezione. Mancava solo l’ok della Dorna che, nel pomeriggio odierno, ha giudicato ‘fit’ Bastianini in vista del Gp del Mugello. Tutto ok anche per Pecco Bagnaia nonostante la piccola frattura all’astragalo che gli dà qualche noia. La super coppia Ducati sarà in pista.

Arrivati anche altri due ok: giudicati ‘fit’ anche i due piloti del team Aprilia RNF Miguel Oliveira e Raul Fernandez che potranno prendere parte regolarmente alla gara del Mugello.