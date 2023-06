Morte Gino Mader, mistero sulla caduta: la polizia cerca testimoni

SportFair

Nella mattina odierna è arrivata la notizia che speravamo potesse non arrivare mai: Gino Mader è morto in seguito alla caduta di ieri al Tour de Suisse. Il 26enne ciclista svizzero è caduto in un burrone durante la tappa regina della corsa di casa, quella che da Fiesch (VS) portava a La Punt (GR). La caduta resta avvolta nel mistero.

La ricostruzione

Il corridore della Bahrain Victorious è uscito di strada mentre stava affrontando una curva a destra scendendo dal passo dell’Albula nell’ultima discesa di giornata. Trovato privo di sensi in fondo al dirupo, Mader è stato rianimato sul posto dal medico di gara e trasportato d’urgenza in elicottero all’Ospedale cantonale di Coira. Ricoverato in terapia intensiva, il 26enne si è spento nella mattinata odierna.

Mistero sulla caduta

L’incidente era passato sotto traccia. La notizia è stata data a tappa ampiamente conclusa e non esistono immagini tv della caduta. La Polizia cantonale, nel corso delle indagini per chiarire quanto accaduto, ha chiesto l’aiuto di eventuali testimoni. “Cerchiamo in particolare persone che abbiano potuto assistere o addirittura filmare il tragico incidente“, scrive la PolCa retica, invitando chiunque abbia informazioni a chiamare lo 081.257.66.90.