Milan, Ibrahimovic annuncia in lacrime l’addio al calcio | VIDEO

Annuncio a sorpresa di Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante rifiuta le ultime offerte dalla Serie A e si ritira dal calcio giocato. Lo svedese ha annunciato l’addio allo stadio San Siro, al termine della partita del campionato di Serie A contro l’Hellas Verona. Il calciatore ex Inter e Juventus ha rifiutato le ultime offerte di Monza e Genoa e si prepara ad una nuova vita.

“Non respiro, ma va bene. Ho tanti ricordi ed emozioni dentro questo stadio. La prima volta che sono stato al Milan mi avete dato la felicità, la seconda volta mi avete dato amore. Ringrazio la mia famiglia per la pazienza, poi la seconda famiglia ovvero i giocatori e il mister con il suo staff. Un grazie anche ai dirigenti per l’opportunità che mi avete dato. Inoltre ringrazio dal cuore voi tifosi che mi avete accolto a braccia aperte. Sarò milanista per tutta la vita. E’ arrivato il momento di dire addio al calcio, non al Milan”, ha detto il calciatore in lacrime.

#Ibrahimovic in lacrime: “Mi avete ricevuto a braccia aperte, mi avete fatto sentire a casa, sarò milansita per tutta la vita” #MilanVerona pic.twitter.com/6ah73DR2Yd — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) June 4, 2023