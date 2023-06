Giro Next Gen, squalificati 31 ciclisti: si sono fatti trainare da macchine e moto | VIDEO

SportFair

Episodio incredibile avvenuto durante il Giro Next Gen, massima competizione ciclistica italiana riservata agli Under 23. Trentuno ciclisti sono stati squalificati per “essersi attaccati a un veicolo della propria squadra o di un’altra formazione“. L’episodio, ripreso dagli smartphone dei tifosi, è avvenuto durante la tappa di mercoledì sullo Stelvio, una delle salite più iconiche del ciclismo italiano, resa celebre dalle imprese di miti del calibro di Fausto Coppi.

Almeno gli ultimi 2.5 km sui 21.7 km sono stati percorsi attaccati a 4 ammiraglie, anch’esse escluse dalla corsa. Tra i ciclisti squalificati, 24 italiani e 7 stranieri, presente anche il belga Tijl De Decker che ha vinto la Parigi Roubaix Under 23 nel 2023. Non è escluso che la Federciclismo e l’UCI possano prendere ulteriori provvedimenti sulla vicenda.

