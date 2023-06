Giro del Delfinato: Ciccone vince l’ultima tappa e Vingegaard trionfa in classifica generale

SportFair

E’ andato in archivio il Giro del Delfinato 2023 e il finale è stato spettacolare. L’ultima tappa è stata conquistata da Giulio Ciccone, alle sue spalle Jonas Vingegaard, protagonista anche della vittoria della classifica generale. È l’undicesimo successo stagionale per il danese, secondo di tappa e pronto a difendere la sua corona al Tour de France, dal 1 luglio, in particolare contro il suo grande rivale Tadej Pogacar.

“Per me è un grande risultato. Il Delfinato è una delle gare più belle del mondo, sono molto contento di essere riuscito a vincere qui. Non sono mai stato solo, la mia squadra ha fatto un ottimo lavoro per tutta la settimana”, ha detto il campione del team Jumbo-Visma. “Sono un po’ sorpreso dai distacchi, non posso che essere molto soddisfatto, sono in buona forma. Adesso mi rilasserò qualche giorno e metterò a punto la preparazione al Tour”, ha commentato ancora Vingegaard.

ORDINE DI ARRIVO OTTAVA TAPPA GIRO DELFINATO 2023

1- Giulio Ciccone (Trek Segafredo)

2- Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) +23”

3- Adam Yates (UAE Team Emirates) +33”

4- Ben O’Connor (AG2R Citroën) +49”

5- Guillaume Martin (Cofidis) +54”

6- Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) +57″

7- Rafal Majka (UAE Emirates) +1’00”

8- Jack Haig (Bahrain Victorious) s.t.

9- Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty) s.t.

10- Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +1’03”

CLASSIFICA MAGLIA GIALLA

1- Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in 29h38’58”

2- Adam Yates (UAE Team Emirates) +2’23”

3- Ben O’Connor (AG2R Citroën)+2’56”

4- Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) +3’16”

5- Jack Haig (Bahrain Victorious) +3’47”

6- Guillaume Martin (Cofidis) +4’51”

7- Louis Du Bouisson Meintjes (Intermarché – Circus – Wanty) +5’02”

8- Torstein Traeen (Uno-X Pro Cycling Team) +5’15”

9- Carlos Rodriguez Cano (Ineos Grenadiers) +5’19”

10- Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) +5’37”