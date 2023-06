SportFair

E’ una giornata storica per l’Italia ai Giochi Europei e il risultato più incredibile è arrivato nel padel. Dopo un bronzo e un argento l’Italia del padel conquista la medaglia d’oro ai Giochi Europei di Cracovia.

Le grandi protagoniste sono state Carolina Orsi e Giorgia Marchetti nel doppio femminile, in grado di imporsi contro le spagnole Marta Barrera e Marta Caparros, in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 7-5 in due ore e 50 minuti.