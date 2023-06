Giochi Europei, Martina Bartolomei vince l’oro nel tiro a volo e stacca il pass per Parigi 2024

SportFair

Vittoria e pass olimpico per l’Italia nel tiro a volo. Martina Bartolomei ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Europei di Cracovia e ha conquistato il secondo e ultimo posto nazione a disposizione per i colori azzurri nello skeet, dopo quello assicurato da Diana Bacosi grazie al successo nei Mondiali di Osijek, in Croazia, dello scorso ottobre.

Quinta al termine delle qualificazioni con 121 piattelli colpiti su 125, Bartolomei ha superato lo scoglio di una semifinale complicata, chiusa con 28/30 alle spalle della tedesca Nadine Messerschmidt ma davanti alla svedese Larsson e alla britannica Rutter.

In finale l’azzurra ha sbagliato soltanto tre colpi, arrivando a giocarsi vittoria e carta per i Giochi di Parigi 2024 contro la greca Emmanouela Katzouraki, che ha mancato due piattelli mentre Bartolomei ha chiuso con 37/40. Per l’Italia si tratta del primo pass olimpico conquistato ai Giochi Europei di Cracovia.