Giochi Europei 2023, Sara Fantini d’oro nel martello

SportFair

E anche l’atletica regala una medaglia d’oro all’Italia nei Giochi Europei 2023. Quest’anno, in via eccezionale, le prove a squadre dell’atletica sono state inglobate nei Giochi Europei 2023 e per l’Italia è arrivata un’altra medaglia d’oro dopo i due trionfi nel tiro a segno e quello nei tuffi.

Il merito è di Sara Fantini che nella disciplina del lancio del martello ha vinto l’oro con la misura di 73.02. Secondo posto per la romena Ghelber (72.97), completa il podio la finlandese Kosonen (72.34).