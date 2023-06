Filippo Ganna salta il Giro di Svizzera: “motivi di salute”

SportFair

Assenza di lusso al Giro di Svizzera, l’italiano Filippo Ganna ha confermato il forfait per motivi di salute. Il corridore della Ineos-Grenadiers è reduce da alcuni problemi e non sarà al via della competizione. Il 26enne non è stato inserito nell’elenco degli iscritti.

“Sfortunatamente non prenderò il via del Giro di Svizzera per motivi di salute. Dopo qualche giorno non al top, ho preso questa decisione insieme allo staff medico della Ineos-Grenadiers, che ringrazio per l’appoggio e la professionalità. Adesso 100% concentrato per il mio recupero”, il messaggio sul profilo Instagram.

